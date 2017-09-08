Выдача автовладельцу номерных знаков с новым кодом региона 799 в ГИБДД по Москве. Архивное фото

Выдача автовладельцу номерных знаков с новым кодом региона 799 в ГИБДД по Москве. Архивное фото

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Росстандарт совместно с МВД начал работу над созданием нового национального стандарта для автомобильных номеров, сообщается в уведомлении на сайте ведомства.

Как пишет газета "Коммерсант", в новом ГОСТе планируется уменьшить размер госзнаков для мотоциклов, ввести специальные номера для спорткаров и ретро-автомобилей, а также для американских и японских машин.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в правительстве писали о том, что разработчики реформы планируют отказаться от кодов региона в госзнаках и увеличить количество букв и цифр. Якобы даже велись разговоры о чипировании номеров. В ведомстве эту информацию опровергли.

Финальная редакция документа будет готова к маю 2018 года, сейчас проект находится на стадии обсуждения.