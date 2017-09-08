Заммэра Москвы рассказал, какие станции метро разгрузит первый участок ТПК

МОСКВА, 8 сен — РИА Недвижимость. Запуск участка Третьего пересадочного контура (ТПК) московского метро от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую линию, а также на северный радиус Замоскворецкой линии, сообщил РИА Недвижимость заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Технический запуск участка строящегося ТПК столичного метрополитена, включающий станции "Деловой центр", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Петровский парк", состоялся 8 сентября. По словам Хуснуллина, для пассажиров линия откроется до конца года. "Строители уже завершают монтаж инженерного оборудования и чистовую отделку помещений. В то же время на поверхности ведутся работы по благоустройству прилегающей территории", — рассказал он.

По словам заммэра, новые станции улучшат транспортное обслуживание населения таких районов, как Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский, Савеловский и Пресненский. Помимо этого, участок ТПК позволит создать новые скоростные беспересадочные связи между районами, позволяющие сократить время поездки пассажиров по городу, минуя центр города. "Особенно важно, что снизится нагрузка на Таганско-Краснопресненскую линию, одну из самых перегруженных линий метрополитена", — отметил чиновник.

Хуснуллин рассказал, что за счет строительства участка будут обеспечены условия для пересадки пассажиров с наземных видов транспорта на метрополитен. Таким образом он сократит загрузку станций и пересадочных узлов, перегонов центральных участков действующих линий метрополитена, расположенных в историческом центре города.

Он добавил, что северный радиус Замоскворецкой линии метрополитена обслуживает не только москвичей, но и жителей северо-западных районов Подмосковья, которые приезжают на работу в столицу. Поэтому, в частности, станция "Петровский парк", а в перспективе и всё "второе кольцо", помогут разгрузить данную часть зеленой ветки. "Например, сегодня дорога от станции "Динамо" (пересадочная на станцию "Петровский парк") до станции "Деловой центр" занимает 27 минут с двумя пересадками. С введением в эксплуатацию участка ТПК этот путь сократится до 12-15 минут, то есть практически в 2 раза", — сказал он.

Говоря о конкретных объектах, расположенных вблизи станций данного участка, Хуснуллин пояснил, что строительство участка позволить обеспечить доступным транспортом сотрудников и гостей комплекса "Москва-Сити". По предварительным данным, сегодня ежедневно здесь бывают около 300 тысяч человек, а вместе с дальнейшим строительством комплекса "Москва-Сити" будет возрастать и число посетителей, подчеркнул заммэра.

За счет станции "Петровский парк" существенно увеличится транспортная доступность реконструируемого, а, по сути, заново отстраиваемого стадиона "Динамо", что положительно скажется на привлекательности комплекса для болельщиков одноимённого футбольного клуба и всех будущих посетителей спортивного объекта, также отметил чиновник. Также станция обеспечит москвичам удобный доступ к одному из туристических и рекреационных объектов – Петровскому парку. "Шелепиха" улучшит транспортную доступность жилых комплексов в составе территории "Большого Сити", что положительно скажется на их привлекательности для будущих жителей. Станция "ЦСКА" обеспечит доступ ко всем объектам одноименного спортивного кластера, звездой которого является футбольный стадион "ЦСКА", открытый в прошлом году.