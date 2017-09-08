До прожиточного минимума‍: глава ПФР рассказал о повышении пенсий

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Почти 100 миллиардов рублей получат из бюджета 69 регионов на повышение пенсий до прожиточного минимума и соцдоплаты. По словам председателя правления Пенсионного фонда Антона Дроздова, эта мера коснется 3,9 миллиона россиян.
Об индексация пенсий работающим пенсионерам
В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совфеде не раз предлагали вернуть ее пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу так и не приняли.
"Бюджетный процесс ещё не завершён, точки ещё ни на чем не поставлены", — сказал он.
О повышении пенсионного возраста
Обсуждение повышения пенсионного возраста продолжается не первый год. В проекте стратегии экономического развития на 2018-2024 годы предлагается, начиная с 2019 года, ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.
Владимир Путин заявил, что этот вопрос надо обсуждать очень аккуратно, без суеты и спешки. По его словам, эта идея обсуждается на экспертном и правительственном уровнях.
В свою очередь, глава Пенсионного фонда Антон Дроздов сомневается, что эта мера сократит расходную часть федерального бюджета.
Что ждет россиян в 2018 году
В конце июня Дмитрий Медведев заявил, что все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, проиндексируют на размер инфляции.
В России с 2017 года вернулись к индексации пенсий по фактической инфляции предшествующего года. Это обеспечивает учет влияния инфляционных процессов на размеры выплат и позволяет сохранить их покупательную способность.
Ранее отмечалось, что с учетом проведенных в феврале и апреле повышений страховых пенсий и фиксированных выплат к ним среднегодовой размер страховой пенсии по старости сейчас составляет 13 649 рублей.
О стаже для пенсии
В мае правительство упростило правила подсчета стажа для установления страховых пенсий.
Новые положения устанавливают особенности включения в страховой стаж некоторых периодов. К ним, в частности, относится время, когда гражданин платил страховые взносы, и периоды, когда необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных лиц временно отстраняли от работы.
Также упростился порядок подтверждения периодов ухода за инвалидами и лицами, достигшими 80-летнего возраста.
Мнение россиян
В начале года газета "Известия" со ссылкой на опрос, проведенный специалистами Российского государственного социального университета, сообщила, что для большинства россиян (76,8%) приемлемой размер пенсии составляет от 5 до 30 тысяч рублей.
Большинство опрошенных также считают приемлемым уровень пенсии, который замещает 40 и более процентов получаемой ранее зарплаты.
Как формируется и рассчитывается будущая пенсия
У работающего человека есть право на пенсию. Если не брать исключений, в России мужчины сегодня могут рассчитывать на нее по достижении возраста 60 лет, женщины — по достижении 55 лет. В системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) есть два вида формирования пенсионного обеспечения: страховые и накопительные пенсии.
Страховые пенсии (пока возьмем только "по старости") зависят от страхового стажа и пенсионных баллов. Баллы начисляются каждый год при условии, что работодатель или сам работник платит страховые взносы в счет ОПС. Именно пенсионные баллы формируют пенсионные права гражданина.
При этом у части россиян есть возможность формирования пенсии по другой схеме. В этом случае сумма складывается из страховой пенсии и пенсионных накоплений, из которых гражданину будет выплачиваться накопительная пенсия. Первый вариант формируется по умолчанию, второй — по выбору гражданина.
Важно знать, что страховая пенсия гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации. Пенсионные накопления не индексируются. Их доходность зависит от результатов инвестирования, то есть возможен и убыток. В этом случае к выплате гарантируется лишь сумма уплаченных страховых взносов.
Еще одно уточнение: выбрать второй вариант (страховая пенсия + пенсионные накопления) могут только лица, родившиеся в 1967 году и позже, в отношении которых с 1 января 2014 года впервые начисляются страховые взносы на ОПС.
В 2017 все страховые взносы на ОПС, уплачиваемые работодателями за своих работников, направляются на формирование страховой пенсии.