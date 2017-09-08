До прожиточного минимума‍: глава ПФР рассказал о повышении пенсий

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Почти 100 миллиардов рублей получат из бюджета 69 регионов на повышение пенсий до прожиточного минимума и соцдоплаты. По словам председателя правления Пенсионного фонда Антона Дроздова, эта мера коснется 3,9 миллиона россиян.

Об индексация пенсий работающим пенсионерам

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совфеде не раз предлагали вернуть ее пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу так и не приняли.

В четверг министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что эта тема пока не закрыта.

"Бюджетный процесс ещё не завершён, точки ещё ни на чем не поставлены", — сказал он.

О повышении пенсионного возраста

Обсуждение повышения пенсионного возраста продолжается не первый год. В проекте стратегии экономического развития на 2018-2024 годы предлагается, начиная с 2019 года, ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

Владимир Путин заявил, что этот вопрос надо обсуждать очень аккуратно, без суеты и спешки. По его словам, эта идея обсуждается на экспертном и правительственном уровнях.

В свою очередь, глава Пенсионного фонда Антон Дроздов сомневается, что эта мера сократит расходную часть федерального бюджета.

Что ждет россиян в 2018 году

Ранее "Известия" сообщали, что согласно расчетам научно-исследовательского финансового института Минфина, повышение пенсионного возраста позволит сэкономить бюджету 1,7 триллиона рублей.

В конце июня Дмитрий Медведев заявил, что все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, проиндексируют на размер инфляции.

В России с 2017 года вернулись к индексации пенсий по фактической инфляции предшествующего года. Это обеспечивает учет влияния инфляционных процессов на размеры выплат и позволяет сохранить их покупательную способность.

Ранее отмечалось, что с учетом проведенных в феврале и апреле повышений страховых пенсий и фиксированных выплат к ним среднегодовой размер страховой пенсии по старости сейчас составляет 13 649 рублей.

О стаже для пенсии

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, динамика роста зарплат в январе-июле говорит о возможном росте пенсий.

В мае правительство упростило правила подсчета стажа для установления страховых пенсий.

Новые положения устанавливают особенности включения в страховой стаж некоторых периодов. К ним, в частности, относится время, когда гражданин платил страховые взносы, и периоды, когда необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных лиц временно отстраняли от работы.

Также упростился порядок подтверждения периодов ухода за инвалидами и лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Мнение россиян

В начале года газета "Известия" со ссылкой на опрос, проведенный специалистами Российского государственного социального университета, сообщила, что для большинства россиян (76,8%) приемлемой размер пенсии составляет от 5 до 30 тысяч рублей.

Как формируется и рассчитывается будущая пенсия

Ожидания почти трети сограждан не простираются далее 15-20 тысяч, то есть фактически находятся на уровне средних выплат.Большинство опрошенных также считают приемлемым уровень пенсии, который замещает 40 и более процентов получаемой ранее зарплаты.

У работающего человека есть право на пенсию. Если не брать исключений, в России мужчины сегодня могут рассчитывать на нее по достижении возраста 60 лет, женщины — по достижении 55 лет. В системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) есть два вида формирования пенсионного обеспечения: страховые и накопительные пенсии.

Страховые пенсии (пока возьмем только "по старости") зависят от страхового стажа и пенсионных баллов. Баллы начисляются каждый год при условии, что работодатель или сам работник платит страховые взносы в счет ОПС. Именно пенсионные баллы формируют пенсионные права гражданина.

При этом у части россиян есть возможность формирования пенсии по другой схеме. В этом случае сумма складывается из страховой пенсии и пенсионных накоплений, из которых гражданину будет выплачиваться накопительная пенсия. Первый вариант формируется по умолчанию, второй — по выбору гражданина.

Пенсионные накопления — это та часть страховых взносов, которая не идет в счет пенсионных баллов (а значит, и страховой пенсии), а инвестируется на финансовом рынке. Решение о том, куда вкладывать средства с целью получения прибыли, принимает негосударственный пенсионный фонд или управляющая компания, которому человек доверил часть своих страховых взносов.

Важно знать, что страховая пенсия гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации. Пенсионные накопления не индексируются. Их доходность зависит от результатов инвестирования, то есть возможен и убыток. В этом случае к выплате гарантируется лишь сумма уплаченных страховых взносов.

Еще одно уточнение: выбрать второй вариант (страховая пенсия + пенсионные накопления) могут только лица, родившиеся в 1967 году и позже, в отношении которых с 1 января 2014 года впервые начисляются страховые взносы на ОПС.

В 2017 все страховые взносы на ОПС, уплачиваемые работодателями за своих работников, направляются на формирование страховой пенсии.