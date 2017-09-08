Колесников написал новую книгу "Путин. Прораб на галерах"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Журналист кремлевского пула Андрей Колесников написал новую книгу о президенте РФ "Путин. Прораб на галерах". О том, чем она отличается от других работ и будет ли продолжение, Колесников рассказал РИА Новости.

На прилавках книжных магазинах страны книга появится 14 сентября.

"Она сильно отличается от моих книг, которые выходили про Путина раньше. Состоит из большого количества глав, рассказывающих об отношениях Путина с интеллигенцией, например. Глава так и называется "Путин и интеллигенция", об отношениях президента с кинодеятелями, с рыбаками "Путин и рыбаки", то есть это об отношениях со всеми", — рассказал Колесников.

По его словам, это "не собранные в одну книгу заметки, а отдельные фразы, абзацы, периоды, чтобы отношение было показано довольно исчерпывающим образом". Это довольно сильно отличается от того, что выходило за последние 6 лет в газете "Коммерсант", добавил он.

"Когда я начал перечитывать то, что было собрано ранее и написано мной, я обнаружил, что многое хочется переписать. Что-то стало не нравиться. Я месяц переписывал", — признался журналист.

Колесников назвал книгу оригинальным продуктом, поскольку многое представлено по-новому, "вплоть до заголовков". В издании будет и большое количество снимков из фотоархива "Коммерсанта".

"Я не жалею. Я сам изменился, и журналистика изменилась, если мне так не нравится то, что написано ранее", — добавил собеседник агентства.

Кроме того, в ближайшее время выйдет еще одна книга Колесникова, продолжение этой — "Путин сверх всякой меры". По его словам, она появится через неделю после дня рождения президента.

Книг пока не видел никто кроме шеф-редактора издательства "Эксмо", они, скорее всего, станут сюрпризом и для пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отметил журналист.