Колесников написал новую книгу "Путин. Прораб на галерах"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Журналист кремлевского пула Андрей Колесников написал новую книгу о президенте РФ "Путин. Прораб на галерах". О том, чем она отличается от других работ и будет ли продолжение, Колесников рассказал РИА Новости.
"Она сильно отличается от моих книг, которые выходили про Путина раньше. Состоит из большого количества глав, рассказывающих об отношениях Путина с интеллигенцией, например. Глава так и называется "Путин и интеллигенция", об отношениях президента с кинодеятелями, с рыбаками "Путин и рыбаки", то есть это об отношениях со всеми", — рассказал Колесников.
По его словам, это "не собранные в одну книгу заметки, а отдельные фразы, абзацы, периоды, чтобы отношение было показано довольно исчерпывающим образом". Это довольно сильно отличается от того, что выходило за последние 6 лет в газете "Коммерсант", добавил он.
Колесников назвал книгу оригинальным продуктом, поскольку многое представлено по-новому, "вплоть до заголовков". В издании будет и большое количество снимков из фотоархива "Коммерсанта".
"Я не жалею. Я сам изменился, и журналистика изменилась, если мне так не нравится то, что написано ранее", — добавил собеседник агентства.
Кроме того, в ближайшее время выйдет еще одна книга Колесникова, продолжение этой — "Путин сверх всякой меры". По его словам, она появится через неделю после дня рождения президента.
Книг пока не видел никто кроме шеф-редактора издательства "Эксмо", они, скорее всего, станут сюрпризом и для пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отметил журналист.