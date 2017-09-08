В Москве рассказали о работе наземного транспорта в День города

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Почти 150 маршрутов наземного транспорта в Москве будут работать в День города в продленном режиме — до 03.00 ночи, сообщил РИА Новости заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Девятого сентября режим работы 149 наиболее востребованных маршрутов наземного транспорта будет продлен до 3 часов ночи. Проезд в ночное время обеспечат более 400 автобусов, троллейбусов и трамваев", — сказал он.

Он напомнил, что в эту ночь МЦК и метрополитен будут работать круглосуточно, а поезда будут следовать с интервалами до 10 минут. Кроме этого, в подземке в праздничные дни в 1,5 раза увеличат штат работников подразделений транспортной безопасности, будут работать специальные штабы для оперативного реагирования при нештатных ситуациях.