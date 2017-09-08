Россияне стали меньше доверять банкам, показало исследование

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россияне за год стали меньше доверять банкам, страховым компаниям и негосударственным пенсионным фондам (НПФ), говорится в пресс-релизе Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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"В день финансиста мы публикуем результаты мониторингового исследования, посвященного оценке доверия финансовым институтам. С июля прошлого года уровень доверия населения к банкам, страховым компаниям и негосударственным пенсионным фондам заметно снизился. На прежнем уровне осталось доверие к инвестиционным компаниям и микрофинансовым организациям", — говорится в сообщении.

Так, 60% россиян доверяют банкам, причем 14% — полностью и 46% — скорее доверяют. Это на 7 процентных пунктов ниже, чем в прошлом году. Отмечается, что снижение произошло за счет доли сомневающихся, в июле 2016 года их было 52%. С апреля 2015 года до текущего момента отмечался рост доверия россиян к банковской системе. Снизился также уровень доверия страховым компаниям до 35% в июле 2017 года с 40% в июле 2016 года.

Негосударственные пенсионные фонды начали терять доверие россиян. До текущего года динамика развивалась в рамках погрешности, а в апреле 2017 года уровень доверия НПФ упал на 9 процентных пунктов. Сейчас он составляет 15%. Уровень доверия инвестиционным компаниям составляет 17%, микрофинансовым организациям — 5%, при этом показатели практически не меняются.

"Два шага вперед, один назад" — именно так можно охарактеризовать динамику уровня доверия к банковской системе со стороны населения. Сегодня, после двух лет постепенно роста, мы наблюдаем резкое падение показателя. Последний год банковский рынок испытал серьезный "информационный шок" — в СМИ как никогда активно обсуждались отзывы лицензий и проблемный фон вокруг крупных игроков рынка. Это не могло не отразиться на отношении потребителей, в частности, на их доверии к финансовым институтам", — отметила генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева, слова которой приводятся в сообщении.