БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен — РИА Новости. Депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Николай Румянцев, который в нетрезвом состоянии сбил троих человек, был в 2014 году одним из инициаторов "закона о трезвости" в регионе, такая информация размещена на сайте Ил Тумэн.
По инициативе президента Якутии Егора Борисова в регионе действует ряд ограничений по розничной продаже алкоголя. Поправки в законопроект, одним из инициаторов которых был Румянцев, касались предложения строить в Якутии отдельные стационарные алкомаркеты, продавать в которых алкоголь можно с 14.00 до 20.00 по местному времени. Также поправки касались запрета на продажу спиртного в местах массовых мероприятий.
С 1 января 2015 года в Якутии запрещена розничная продажа алкоголя во всех торговых точках кроме специализированных магазинов.
По информации пресс-службы Ил Тумэн, Румянцев — член контрольного комитета и постоянного комитета по государственному строительству и законодательству, а также член мандатной и регламентной комиссии Государственного собрания Якутии.