БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен — РИА Новости. Депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Николай Румянцев, который в нетрезвом состоянии сбил троих человек, был в 2014 году одним из инициаторов "закона о трезвости" в регионе, такая информация размещена на сайте Ил Тумэн.

"Народным депутатом Николаем Румянцевым инициирован закон Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 2014 года "О внесении изменений в статье 2 и 5 Закона Республики Саха (Якутия) "Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и места розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха",- сообщается на сайте Ил Тумэн.

По инициативе президента Якутии Егора Борисова в регионе действует ряд ограничений по розничной продаже алкоголя. Поправки в законопроект, одним из инициаторов которых был Румянцев, касались предложения строить в Якутии отдельные стационарные алкомаркеты, продавать в которых алкоголь можно с 14.00 до 20.00 по местному времени. Также поправки касались запрета на продажу спиртного в местах массовых мероприятий.

С 1 января 2015 года в Якутии запрещена розничная продажа алкоголя во всех торговых точках кроме специализированных магазинов.

По информации пресс-службы Ил Тумэн, Румянцев — член контрольного комитета и постоянного комитета по государственному строительству и законодательству, а также член мандатной и регламентной комиссии Государственного собрания Якутии.