В Москве у метро "Китай-город" появится транспортно-пересадочный узел

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Первый крупный транспортно-пересадочный узел в центре Москвы появится на Славянской площади, сообщается на сайте столичной мэрии.

"У северного вестибюля станции метро "Китай-город" вместо парковки сделают пять крытых площадок для остановки общественного транспорта. Их оборудуют электронными табло с информацией о времени прибытия транспорта, навигационными картами и схемами маршрутов, автоматами по продаже билетов и пополнению карты "Тройка", USB-зарядками", — говорится в сообщении.

Власти ожидают, что в результате этих изменений пассажиропоток через Славянскую площадь вырастет со 130 тысяч до 200 тысяч человек в сутки. Новые маршруты позволят добраться в любую точку центра Москвы за 20 минут.

Всего от Славянской площади будет отправляться 11 дневных и семь ночных маршрутов наземного транспорта. Также желающие смогут взять напрокат велосипед, а через саму площадь пройдет пешеходный маршрут до Московского Кремля и парка "Зарядье".