Городские службы столицы в день города будут работать в усиленном режиме

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Предприятия комплекса городского хозяйства, экстренные службы столицы 9 и 10 сентября переводятся на усиленный режим работы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мэр города Сергей Семенович Собянин поставил задачу обеспечить безопасность и комфортные условия празднования 870-летия Москвы. Главный приоритет для коммунальных служб и энергетических предприятий 9-10 сентября – надежная бесперебойная работа всех систем жизнеобеспечения, надежное энерго- и ресурсоснабжение потребителей", – рассказал Бирюков журналистам.

По его словам, для реализации этих задач все подразделения Комплекса городского хозяйства столицы будут работать в круглосуточном режиме. Кроме того, полностью проверена система мобильных резервов коммунальных и инженерных служб.

Заммэра уточнил, что в службах и предприятиях комплекса в полную готовность приведены 723 дежурные оперативно-выездные бригады и 809 единиц специализированной техники. Для недопущения происшествий в акватории Москвы-реки будет усилена работа личного состава Государственной инспекции по маломерным судам и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах с использованием более 100 плавсредств, в том числе трех катеров и одного пожарного корабля. В мероприятиях по обеспечению безопасности задействованы силы ГУ МЧС России по Москве и Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также заявил, что во время празднования следить за безопасностью будут почти 20 тысяч человек, а все городские службы в дни праздника будут работать в усиленном режиме.