МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минтранс России рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей на экологический сбор, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на источники в министерстве. В аппарате профильного вице-премьера Аркадия Дворковича изданию подтвердили информацию об обсуждении налоговой инициативы.

"Министерство транспорта РФ рассматривает возможность заменить транспортный налог для автомобилей экологическим. До конца года ведомство подготовит обоснование целесообразности такого изменения", — говорится в материале.

Такую инициативу разрабатывают в соответствии с транспортной стратегией до 2030 года, которая предусматривает снижение энергоемкости транспорта и более широкое применение экономичных транспортных средств, пишет газета.

Размер действующего транспортного налога рассчитывается исходя из региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля, года его выпуска, времени владения транспортным средством. Он платится раз в год физическими лицами и поквартально — юридическими.

В то же время в случае введения экологического налога для его расчета достаточно будет ввести конструктивные параметры машины по выбросам углекислого газа, указанные в паспорте технического средства (ПТС), пишут "Известия". Кроме этого, экологический налог в отличие от транспортного не предусматривает региональной дифференциации.

Как пишет газета, помимо изменений системы налогообложения обсуждается также регламентация времени работы двигателей транспортных средств на холостом ходу. Планируется, что это позволит снизить расход топлива и вредные выбросы автомашин на стоянках, остановках, при прогреве двигателя в холодное время года и при вынужденных простоях.

Информацию об обсуждении налоговой инициативы подтвердили "Известиям" в аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича. "Работа по совершенствованию налогообложения по этой теме продолжается", — сказали там изданию. В Минэкономразвития газете сообщили, что пока не ознакомились с предложением коллег из Минтранса.