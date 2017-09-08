В СЖР призывали вспомнить об истинной миссии и функции профессии

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В Союзе журналистов России (СЖР) в Международный день солидарности журналистов отдают дань памяти ушедшим коллегам и призывают общество вспомнить об истинной миссии и функции этой профессии.

Международный день солидарности журналистов отмечается 8 сентября. Дата была установлена в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов. Именно 8 сентября 1943 года нацисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. В тюрьме он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее".

"74 года назад палачи казнили Юлиуса Фучика – патриота своей страны и нашего коллегу, автора "Репортажа с петлёй на шее". Свидетельства тому, что профессиональный журналист может донести слово правды даже из нацистского застенка. В этот день мы отдаём дань памяти коллегам, погибшим при исполнении своего профессионального долга", — сказал РИА Новости секретарь СЖР, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.

"Мы вспоминаем тех, кого потеряли в горячих точках мира наряду с теми, кого заставили замолчать — казалось бы, в мирное время — преступность, криминал, страх и боль. Зачастую — пуля", — добавил он.

Вспоминая ушедших коллег, добавил он, одновременно "стараемся дать стимул живым". "Тем, кто взвалил на свои плечи тяжёлую ношу – быть голосом и совестью, посредником между всеми слоями нашего общества", — сказал собеседник.

"В этот день, вспоминая ушедших и чествуя живых, мы вновь обращаемся к обществу с призывом помнить об истинной миссии и функции журналистики – помнить о том, что "вначале было слово", — заключил Шафир.

День международной солидарности журналистов 8 сентября по традиции будет отмечен в Большом зале Московской консерватории восьмой благотворительной программой и новым именем журналиста года — шестого лауреата премии Союза журналистов России "Камертон" имени Анны Политковской, сообщается на сайте СЖР. В память о погибших журналистах всемирно известный пианист Евгений Кисин исполнит сочинения Людвига ван Бетховена и Сергея Рахманинова.