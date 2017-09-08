Нельзя покрываться жиром. Откровения натурщика

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Ануш Долуханян. Стать натурщиком очень легко — достаточно поместить объявление в группе "ВКонтакте" и попасть в неформальную базу для художников. В ней есть молодые парни и девушки, пенсионеры и мужчины среднего возраста. Корреспондент РИА Новости пообщалась с тремя натурщиками и узнала, насколько тяжело преодолеть стеснение и сколько можно заработать в этой профессии.

© Фото : личный архив Станислава Ратникова Станислав Ратников, работает натурщиком больше пяти лет © Фото : личный архив Станислава Ратникова Станислав Ратников, работает натурщиком больше пяти лет

Требуются фигуры с классическими пропорциями

— Во время кризиса моя основная работа перестала приносить доход, и мне пришлось искать подработку. Так я начал позировать у знакомых, а потом меня стали приглашать другие художники. На первом этапе я позировал для студентов в университетах и художественных училищах. Когда набрался опыта, посыпались приглашения от хороших студий и именитых мастеров.

Все опытные натурщики есть в крупных базах университетов. Я оформлен в Британской школе дизайна и Scream School. Они знают, что я приду вовремя и не подведу. У натурщиков есть категории: если у человека высшая категория позирования, его больше приглашают, если он начинающий, то шансов получить работу мало. Художники говорят, что у меня хорошая фигура. Я стараюсь держать себя в форме, мне жирами покрываться некогда.

Чтобы работать натурщиком, нужно иметь пластику, опыт и физическую силу. Есть разные типажи — кому-то нужна пышная дама, кому-то мускулистый мужчина, а кому-то худой человек. Если же говорить об академическом рисунке, то там требуются фигуры с классическими пропорциями тела, которые действительны со времен Древней Греции.

© Фото : личный архив Станислава Ратникова Рисунки с изображением Станислава Ратникова © Фото : личный архив Станислава Ратникова Рисунки с изображением Станислава Ратникова

Обнаженное позирование, хоть и носит такое название, у мужчин редко проходит полностью без одежды. Женщинам тоже можно так позировать, но обычно для художника удобнее, если натурщица без одежды. Если человек взрослый и относится к этому как к работе, то это все проходит быстро и стеснения не возникает.

На наброски уходит около трех часов с перерывами по 10-15 минут. У меня были постановки по восемь академических часов и по 12,5 часа. После такого еле домой доходишь. У неопытных натурщиков от длительной работы могут быть растяжения связок.

© Фото : личный архив Станислава Ратникова Рисунок с изображением Станислава Ратникова © Фото : личный архив Станислава Ратникова Рисунок с изображением Станислава Ратникова

Оплата работы почасовая. Начинающий натурщик получает в районе 1000 рублей за три академических часа. Натурщик высокой категории может получать от 1500 рублей за это же время. Работа нестабильна и зависит от сезона. Сезоном здесь называют время, когда проходят вступительные экзамены и подготовительные курсы.

© Фото : Александр Маточкин Тамара Мальцева, работает натурщицей 3,5 года © Фото : Александр Маточкин Тамара Мальцева, работает натурщицей 3,5 года

Художники всегда опаздывают

— Я работала в модельном агентстве, а потом знакомые пригласили попробовать себя в качестве натурщицы. Я думала, что эта профессия умерла еще в XIX веке. Обычно меня находят по сарафанному радио. Конечно, сейчас важное место занимает интернет, в котором есть неформальные базы натурщиков.

Обычно натурщицами становятся девушки с хорошей фигурой. В современном обществе принято, что девушка должна быть стройной, но здесь нельзя быть очень худой. Достаточно посмотреть на картины классического искусства, чтобы понять, какой типаж нужен художникам.

Учебные постановки проходят без смысловой нагрузки, но натурщику часто дают роли, и ему приходится включать актерские способности. Например, в сюжетных зарисовках можно превратиться в Дездемону или в любую другую героиню шекспировского времени.

Как такового стандартного набора поз нет, но есть около 15 простых вариантов постановок, которые всегда легко выдержать. Художник сам выбирает, как красиво и пластично будет смотреться натурщица.

© Олег Сергеев Картина с изображением Тамары Мальцевой © Олег Сергеев Картина с изображением Тамары Мальцевой

У художников часто много разных задумок. Однажды одному из них захотелось, чтобы участвовала собака. Но животных нельзя заставить несколько минут сидеть не двигаясь. Бывают парные постановки, например с мулатами, людьми с экзотической внешностью, индианками.

Все натурщики получают по-разному. Если работать только в учебных учреждениях, то зарплата не очень высока — от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Это средняя цена, но она может варьироваться. Если, например, подрабатывать в частных мастерских, то доход может достигать 70 тысяч в месяц.

© Олег Сергеев Картина с изображением Тамары Мальцевой © Олег Сергеев Картина с изображением Тамары Мальцевой

Травмы тоже бывают: когда позируешь для скульптора, можно упасть с плохо установленного крутящегося подиума. Натурщиками нельзя работать более семи лет из-за того, что идет серьезная нагрузка на суставы.

В творческой среде царит очень дружелюбная атмосфера. Художники всегда предлагают чай, обогреватели, вентиляторы. У них очень серьезное и трепетное отношение. Здесь нет спешки и беготни: не нужно вставать в восемь утра и мчаться на работу. Тем более что художники обычно — всегда — опаздывают на час-два.

© Фото : личный архив Анны Сафоновой Ираида Павловна, 76 лет, работает натурщицей уже 1,5 года © Фото : личный архив Анны Сафоновой Ираида Павловна, 76 лет, работает натурщицей уже 1,5 года

Раздевалась перед кардиологами-мужчинами

— Я стала натурщицей совершенно случайно. Меня "сосватала" внучка: кому-то из ее знакомых понадобился для постановки пожилой человек, и она порекомендовала меня. Потом внучка распространила в интернете информацию о том, что я позирую, и мы начали получать предложения.

Мне делать нечего, работать я не могу, устаю быстро, сердце слабое. А позирование — отличная подработка для пенсионерки. Я могу дома сидеть по несколько часов и не двигаться, а тут я это делаю с пользой. Я не нуждаюсь в деньгах, это мое хобби, это способ выйти из дома погулять.

Меня больше всего приглашают позировать на портреты. За это я получаю 250-300 рублей в час. Я была оголенной моделью по пояс, но в аудитории были только девушки. Какое может быть стеснение, когда я перед кардиологами-мужчинами за последние 20 лет раздевалась столько, что мне совершенно не стыдно перед девочками позировать, тем более в плавках.

Я очень рада, что я хожу и что-то делаю, приношу какую-то пользу. Это придает оптимизм, здоровье, а главное — настроение поднимает. У меня ни разу не было никаких сложностей со здоровьем. Я разминаюсь после того, как сижу, но на самом деле художники больше меня устают. Я могу сидеть дома с давлением 170, а когда я хожу позировать, у меня все время 130-140.

© Фото : личный архив Анны Сафоновой Портрет Ираиды Павловны © Фото : личный архив Анны Сафоновой Портрет Ираиды Павловны

Так как пожилое лицо не всегда нужно, я не очень загружена, но в сезон у меня может быть две постановки на неделе. Для меня позировать — это радость, но я знаю, что не для всех так. Минусы бывают у молодых натурщиков. Многие художники не понимают, каково это позировать. Они думают, что легко стоять час — обнаженным, иногда на холоде. Не все художники следят за чистотой своего помещения.

Некоторые натурщики уходят после первого же сеанса, потому что они говорят: "Я в первый раз остался наедине со своими мыслями, а в это время меня съедает много лиц". Для людей позирование — это сложная психологическая закалка.

Мне жаловались девочки, что к ним иногда приходят позировать парни, которых нельзя назвать вполне адекватными. Вообще, быть натурщиком — это может быть очень полезно: пока сидишь, можно послушать курсы об искусстве. Но, вообще, когда я сажусь позировать, я очень глубоко ухожу в себя. Это время, когда я могу узнать что-то новое о себе.