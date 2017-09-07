Минздрав предлагает ввести штраф за рост цен на жизненно важные лекарства

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министерство здравоохранения России предлагает ввести административную ответственность для юридических лиц за предоставление недостоверных сведений, которые приводят к повышению цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП).

Уведомление о начале разработки проекта федерального закона о внесении изменений в административный кодекс размещено на сайте regulation.gov.ru в четверг.

Минздрав предлагает ввести административный штраф за предоставление держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения (уполномоченным им лицом) недостоверных сведений при государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП, повлиявших на результаты экономического анализа предельной отпускной цены и повлекших ее завышение.

Проектом предлагается ввести штраф "в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года".