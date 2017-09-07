В ОП предложили новые меры по поддержке многодетных семей

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко предлагает установить семьям с двумя и более детьми разовые и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала на условиях социального контракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
Изменения предлагается внести в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". При этом необходимо сохранить ежегодную индексацию неиспользованных средств материнского капитала, считает Рыбальченко.
"В настоящее время в семьях с доходом ниже прожиточного минимума воспитываются 19% всех российских детей. Риск попадания в эту категорию растет с увеличением числа детей в семье: для семей с двумя детьми он составляет 50%, с тремя – 70%. Проблема частично может быть решена за счет пособия, которое в странах с эффективной семейной политикой выплачивается, начиная со второго ребенка", – отметил член ОП РФ.
Он напомнил, что в РФ "реально значимое пособие на ребенка в возрасте старше полутора лет введено только на третьего ребенка", причем в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией.
Материнский капитал — действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В 2017 году размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. Использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.