Флаг Казначейства России провезли "По тропам Чингиз-хана" в Монголии

Флаг Казначейства РФ, привезенный в Монголию в рамках экспедиции По тропам Чингиз-хана. 7 сентября 2017

Флаг Казначейства РФ, привезенный в Монголию в рамках экспедиции По тропам Чингиз-хана. 7 сентября 2017

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Международное движение путешественников "Сел и поехал" провезло флаг Казначейства РФ по республике Монголия в рамках экспедиции "По тропам Чингиз-хана", рассказал основатель движения Павел Кобяк на пресс-конференции по итогам путешествия.

© РИА Новости Основатель движения "Сел и поехал" Павел Кобяк на пресс-конференции по итогам путешествия. 7 сентября 2017 © РИА Новости Основатель движения "Сел и поехал" Павел Кобяк на пресс-конференции по итогам путешествия. 7 сентября 2017

Экспедиция прошла по заданию Русского географического общества, она длилась с 13 июля по 5 августа. Маршрут в 5,4 тысячи километров практически полностью пролегал по бездорожью, путешественники проехали Читу, поселок Агинское, Забайкальск, Алтай, Маньчжурию (Китай), и ряд городов в Монголии.

В 2017 году Федеральное казначейство празднует свой 25-летний юбилей, в связи с этим путешественники провезли флаг ведомства по всему маршруту экспедиции, а после своего возвращения подарили его столичному управлению Казначейства РФ.

Команда состояла из трех опытных мотоциклистов и съемочной группы. Цели экспедиции заключалась в патриотическом воспитании молодежи, продвижении идей активного туризма на территории России. В связи с этим Павел Кобляк вместе со своим другом Вадимом Кудриным взяли в экспедицию своих отцов — Федора Кобляка и Павла Кудрина.

© РИА Новости Участники движения "Сел и поехал" на пресс-конференции по итогам путешествия в рамках экспедиции "По тропам Чингиз-хана" © РИА Новости Участники движения "Сел и поехал" на пресс-конференции по итогам путешествия в рамках экспедиции "По тропам Чингиз-хана"

Несмотря на небольшую протяженность маршрута и всю организацию, экспедиция не обошлась без травм. "Была действительно непростая экспедиция: Вадик сломал ногу, у меня сломаны две руки. Но тем не менее, экспедиция завершена, Петровичи (отцы — ред.) доехали. Основной посыл — мы хотели взять своих отцов и показать молодежи, "пока родители здоровы, берите их в путешествие, радуйте". Это очень здорово, когда вы можете провести вместе время в таких непростых условиях", — рассказал Павел.

Выход фильма по итогам данной экспедиции запланирован на февраль 2018 года.

На следующий год команда планирует экспедицию в Ханты-Мансийск. "На будущий год собираемся прокатиться, тоже по заданию Русского географического общества, в Ханты-Мансийский округ, на север, по всем нефтедобывающим районам, посмотреть, как живут нефтяники", — рассказал Павел Кудрин.