"Роснано" объяснило, для кого снят клип с Грефом, Чубайсом и Маликовым

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. "Роснано" объяснило, для кого был снят размещенный на Youtube клип, в котором Дмитрий Маликов предлагает молодежи выбрать "Роснано", "Сбербанк" или "Аэрофлот" в качестве будущего места работы.

"Это ролик, который направлен на аудиторию завтрашних сотрудников компаний, в том числе нанотехнологических, которые создавала "Роснано". Он снят в той стилистике, которую воспринимают старшеклассники. Вполне логично, что руководители крупных работодателей приняли в нем участие", — рассказали в пресс-службе Роснано.

В клипе Маликов и блогер МС Хованский предлагают молодежи посмотреть на "свой жизненный, а не на млечный путь" и определить "лучшего шефа страны". На выбор молодым людям предоставляются глава "Роснано" Анатолий Чубайс, президент "Сбербанка" Герман Греф, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.