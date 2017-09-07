В построенных по программе реновации домах будут четырехкомнатные квартиры

Спальная типовой 3-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве. 7 сентября 2017

Спальная типовой 3-комнатной квартиры, предназначенной для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве. 7 сентября 2017

МОСКВА, 7 сен — РИА Недвижимость. В новых домах по программе реновации жилья в Москве построят, в том числе и четырехкомнатные квартиры, заявил журналистам заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

"Мы показали как однушка, двушка и трешка будут выглядеть в доме по реновации. С учетом технических возможностей будет закладываться и возможность четырехкомнатной квартиры", — сказал Валуй.

По его словам, такие квартиры будут предлагаться тем москвичам, которые и сегодня живут в четырехкомнатных квартирах.

"С учетом площади квартиры, которую занимает житель, такая квартира ему будет предоставляться как равнозначное жилое помещение", — добавил он.

Валуй отметил, что в тех сериях домов, которые включены в программу реновации, четырехкомнатных квартир не так много.