Россияне с октября смогут платить налоги через личный кабинет на сайте ФНС

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские налогоплательщики — физлица с октября текущего года могут оплачивать начисленные им налоги "в два клика" через личный кабинет на сайте ФНС, рассказал глава налоговой службы Михаил Мишустин, выступая на расширенной коллегии ведомства.

В настоящее время российские налогоплательщики могут завести личный кабинет на официальном сайте службы, в котором отражается вся информация об их налоговых обязательствах.

Глава ФНС рассказал о планах по модернизации личного кабинета физического лица для повышения удобства его использования и адаптации под мобильные устройства. В новом дизайне, по словам Мишустина, предусмотрена возможность оплаты всех налогов, задолженности и пени в "два клика".

"Первое закрытое тестирование нового дизайна уже прошло в УФНС России по Орловской области – жители региона теперь могут оплачивать и просматривать имущественные налоги и объекты через открытый контур. В начале октября мы планируем подключить всех пользователей ЛК к новому дизайну", — сообщил Мишустин.