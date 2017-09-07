На форуме "Город образования" обсуждают равенство в школьном обучении

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Задача III Международной конференции Рособрнадзора в рамках форума "Город образования" — обсудить вопросы равенства в школьном обучении, заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

"Сегодня эта конференция в рамках большого форума "Город образования", который проводит Москва. Задача сегодняшней конференции — обсудить вопросы равенства в школьном образовании, какие есть примеры взаимодействия городских и сельских школ, РФ и стран. Вы знаете, что РФ показывает хорошую динамику в международном исследовании PISA", — сказал Кравцов в четверг, выступая на конференции.

Глава Рособрнадзора пояснил, что достижение хороших результатов в каждой школе должно быть вне зависимости от того, где проживает тот или иной ученик. "Поэтому, цель данной конференции — это обмен мнениями, выработка и обсуждение тех эффективных моделей, которые позволяют решать этот вопрос", — отметил Кравцов.

Он считает, что единая система оценки качества образования требует объективного оценивания по итогам каждого года обучения по всем предметам и эффективных учебных пособий. "После оценки должны анализироваться результаты и использоваться для улучшения образования в том или ином лицее, в той или иной школе, или в том или ином регионе", — пояснил глава ведомства.

Кравцов добавил, что в системе единой аттестации преподавателей "нельзя говорить о наказании учителя", нужно вести речь об оказании необходимой методической помощи по результатам оценки. "Таким образом все вот эти элементы должны работать в единой системе, тогда у нас будут хорошие результаты и тогда мы будем иметь хорошую динамику", — сказал Кравцов.

Он также привел данные о том, что высокая технологичность единого государственного экзамена (ЕГЭ) сегодня позволяет быстро и объективно за 10 дней обработать 700 тысяч результатов.

По данным пресс-службы Рособрнадзора, в работе lll Международной конференции "Образование с высокими возможностями для каждого: международный опыт, оценка, внедрение" принимают участие 700 специалистов из России, Сингапура, Франции, Японии, Германии, Дании, Болгарии, Казахстана, а также ведущие международные эксперты из ведущих организаций по оценке качества образования, организаторы международных исследований PISA, TIMSS, PIRLS.