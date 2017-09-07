РЖД хотят ускорить международные перевозки за счет погранконтроля в пути

Так, гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД, осуществляющая перевозки пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов отметил, что в современных условиях жесткой конкуренции между видами транспорта востребованной остается та услуга, которая сочетает в себе оптимальную стоимость, качество услуг и время в пути следования. При этом в международном сообщении на скорость поездки существенно влияет необходимость прохождения процедур госконтроля при пересечении границ.
"Мы видим большой потенциал ускорения международных поездов за счет применения современных технологий администрирования государственных границ. Как пример — организация государственного контроля в движущемся поезде, например — поезд "Аллегро", — отметил Иванов.
По его словам, работа в этой области ведется и между правительствами России и Казахстана. Летом 2017 года приняты законодательные акты о ратификации изменений в соглашение между правительством Казахстана и правительством России, которые позволят осуществлять безостановочное проследование поездов российского формирования транзитом через территорию Казахстана и поездов казахского формирования транзитом через территорию РФ.
Помимо этого, директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов отметил, что в практике сотрудничества в сфере международного транспорта апробированы международно-правовые механизмы достижения согласия. В качестве примера такого сотрудничества можно привести деятельность совместного российско-финляндского предприятия Oy Karelian Trains, напомнил он. Это совместное предприятие оперирует поездами "Аллегро" сообщением Санкт-Петербург-Хельсинки.
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