Россияне рассказали об отношении к "цифровому детоксу" в отпуске

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Большинство россиян одобряют идею "цифрового детокса" — отказа от гаджетов и выхода в интернет — в отпуске, но поддержать ее не готовы, показал опрос, проведенный проектом Hi-Tech Mail.Ru.

"Большинство (76%) одобряют идею "цифрового детокса" в отпуске, однако 61% из них не уверены, что смогут ее поддержать, отказавшись от использования гаджетов и выхода в интернет", — говорится в сообщении по результатам опроса, в котором приняли участие около 12 тысяч пользователей Hi-Tech Mail.Ru. Как показал опрос, 24% опрошенных не видят смысла в "цифровом детоксе" в отпуске.

Абсолютное большинство (83%) тех, кто отправляется на отдых в 2017 году, берет с собой компактные гаджеты, пусть и менее функциональные. Только 17% готовы везти с собой громоздкую "навороченную" технику.

Более половины (55%) собираются фотографировать и снимать видео с помощью смартфона. Использовать для этих целей фотоаппарат планируют только 37% респондентов. Экшн- и видеокамеру возьмут с собой всего 5% и 3% опрошенных соответственно.

Каждый второй (52%) уверен, что обойдется в отпуске без планшета и ноутбука. Остальные подтверждают общую тенденцию: более компактный планшет положат в чемодан 29%, а ноутбук только 19%.

Больше половины (56%) отпускников в поездке используют навигатор, предпочтение при этом они отдают приложению на смартфоне или планшете (48%). При этом карты (возможно, с функцией навигации) являются одним из самых популярных приложений: ими будут пользоваться 66% респондентов. Первое место они делят с почтовыми приложениями, без которых отпуск не представляют те же 66%. Чуть менее популярны социальные сети (53%) и мессенджеры (51%).

Hi-Tech Mail.Ru — экспертный проект Mail.Ru Group по тематике новых технологий. Ежемесячная аудитория проекта составляет 5,6 миллиона человек (данные Mediascope, все население России в возрасте 12-64 лет, июль 2017 года).