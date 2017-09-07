Гурцкая предложила провести в школах уроки «понимания инвалидности»

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая предлагает в этом году провести уроки "понимания инвалидности" во всех российских школах, чтобы разрушать стереотипы о людях с ограниченными физическими возможностями.

Таким образом член ОП РФ прокомментировала сообщения о том, что в Петербурге мальчика-инвалида попросили покинуть парк аттракционов.

"Совместно с общественными организациями и министерством образования и науки России мы разработали программы уроков доброты — уроков понимания инвалидности для младшей, средней и старшей школы. Такие уроки в тестовом режиме прошли по всей стране и показали свою эффективность… Весной такой урок провела министр образования Ольга Васильева. Считаю, что в этом году нужно запустить общероссийскую кампанию по проведению уроков понимания инвалидности. Чтобы во всех школах, например 3 декабря, в международный день инвалидов прошли такие просветительские занятия", — сказала Гурцкая РИА Новости.

По ее словам, беда российского общества заключается в границах, выстроенных между мирами "условно здоровых людей и людей с инвалидностью".

"Нужно разрушать стереотипы, вести разъяснительную работу", – убеждена общественница.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова заявила о том, что намерена обратиться в прокуратуру города, а также в Роспотребнадзор после того, как семилетнего мальчика-инвалида попросили покинуть парк аттракционов по просьбе родителей остальных детей.

В аппарате омбудсмена отметили, что к Агапитовой обратилась мать ребенка, которая вместе с сыном 28 августа посетила парк активного отдыха в Приморском районе. По ее словам, она приобрела билет для мальчика и для себя в качестве сопровождающего. Ребенка под присмотром матери пустили на батут, однако вскоре посоветовали передохнуть, а затем не стали пускать обратно. Несмотря на то, что администрация парка аттракционов компенсировала стоимость билетов, мать мальчика охарактеризовала ситуацию как "откровенную дискриминацию", уточнялось в сообщении.