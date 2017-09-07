МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре в ближайшие часы

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Столичные спасатели предупреждают, что в ближайшие часы ожидаются сильный дождь, гроза и порывистый ветер, такая погода сохранится и вечером, сообщает пресс-служб ГУМЧС России по Москве.

"Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях. В связи с прохождением фронтальной зоны, в ближайший 1-3 часа с сохранением вечером 7 августа местами в Московской области и Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Во время непогоды, отмечают в МЧС, возможны затруднение движения транспорта и увеличение числа ДТП, повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, повреждения молниями объектов не оборудованных громоотводом.