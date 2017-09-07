"Большой этнографический диктант" проведут 3 ноября

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. "Большой этнографический диктант", получивший статус международного мероприятия, пройдет 3 ноября в России и за рубежом, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).
По словам главы ФАДН Игоря Баринова, уникальность России, где живут 193 народа, заключается в ее национальном многообразии. "Большой этнографический диктант" позволяет проверить знания об истории, обычаях, традициях и культуре этих народов.
Стать участником диктанта могут все желающие, отмечается в сообщении. Достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства, либо в зарубежное представительство Россотрудничества (адреса можно будет найти на сайте www.miretno.ru, на сайте ФАДН России – www.fadn.gov.ru и в группах диктанта в социальных сетях). Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.
Организаторами "Большого этнографического диктанта" выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.