ГОРКИ (Московская область), 7 сен – РИА Новости. Порядка 10 миллиардов рублей будет направлено из бюджета в регионы для доведения пенсий до прожиточного минимума и выплаты социальных доплат, сообщил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

"Для 3,9 миллиона человек в субъектах Российской Федерации мы доводим пенсию до прожиточного минимума в субъекте и выплачиваем федеральную социальную доплату. Ее размер несколько снижается, и это говорит о том, что уровень благосостояния пенсионеров растет. В этом году из бюджета на эти цели будет направлено 9,97 миллиардов рублей в 69 субъектах Российской Федерации",- сказал Дроздов на встрече с Медведевым в четверг.

Глава ПФР так же сообщил, что пенсии в РФ в 2017 году вырастут на 4,5%. "В этом году предполагается, что пенсии вырастут на 4,5%. При плановой инфляции 3,7% это будет рост в реальном выражении",- сказал Дроздов.