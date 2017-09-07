Арктике угрожает загрязнение пластиком, заявили российские ученые

МУРМАНСК, 7 сен – РИА Новости. Практически все берега островов архипелага Земля Франца Иосифа замусорены пластиком, попавшим туда с течениями и с проходящих мимо судов, чего не наблюдалось еще 25 лет назад, сообщила на пресс-конференции в Мурманске заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило.

Эти выводы были сделаны в ходе экспедиции "Открытый Океан: Архипелаги Арктики-2017. По следам двух капитанов", которая выполняла историческую и исследовательскую миссии. Участники экспедиции, в частности, исследовали берега островов Земли Франца Иосифа (ЗФИ) на предмет обнаружения там пластикового мусора. По мнению ученых, это новая угроза, которая пришла на высокоширотные острова Северного Ледовитого океана.

"Я впервые попала на ЗФИ в 1992 году, тогда вопрос о наличии пластикового мусора на берегах ЗФИ не стоял – этой проблемы не было, острова были защищены морскими льдами. Сейчас, более 20 лет спустя, я наблюдаю, что все берега подвержены пластиковому загрязнению", — сказала Гаврило.

В прошлом году ученые провели рекогносцировочные наблюдения, отмечая сам факт наличия мусора. В этом году работали по стандартным методикам, по которым во всем мире ведется учет и оценка пластикового мусора на морском побережье. "В высокоширотной части (Арктики – ред.) такие работы были проведены впервые. Мы должны констатировать, что ни один остров, к которому подходила яхта, не оказался свободен от пластика. Заходили даже на укромные острова, и везде был мусор", — отметила Гаврило.

По первой оценке ученых, на берег попадает мусор, связанный с деятельностью рыбопромысловых судов: тралы, обрывки канатов, ящики. Маркировки свидетельствуют о том, что мусор попал на ЗФИ что из разных частей Атлантики. Но также обнаружен местный мусор, возникший в этих широтах. Сам пластик чистый, это следы деятельности проходящих в этом регионе судов, делают вывод экологи.

"Мы сделали пробный шаг: отобрали пробы на содержание микропластика – это еще более новая проблема. Пластик не может полностью разложиться в природной среде, он дробится на фрагменты определенного размера, которые не подвергаются разрушению. Около 20 проб с пяти островов", — пояснила биолог. Проанализировать пробы участникам экспедиции пообещали в морском госуниверситете во Владивостоке.