Арктике угрожает загрязнение пластиком, заявили российские ученые

МУРМАНСК, 7 сен – РИА Новости. Практически все берега островов архипелага Земля Франца Иосифа замусорены пластиком, попавшим туда с течениями и с проходящих мимо судов, чего не наблюдалось еще 25 лет назад, сообщила на пресс-конференции в Мурманске заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило.
"Я впервые попала на ЗФИ в 1992 году, тогда вопрос о наличии пластикового мусора на берегах ЗФИ не стоял – этой проблемы не было, острова были защищены морскими льдами. Сейчас, более 20 лет спустя, я наблюдаю, что все берега подвержены пластиковому загрязнению", — сказала Гаврило.
В прошлом году ученые провели рекогносцировочные наблюдения, отмечая сам факт наличия мусора. В этом году работали по стандартным методикам, по которым во всем мире ведется учет и оценка пластикового мусора на морском побережье. "В высокоширотной части (Арктики – ред.) такие работы были проведены впервые. Мы должны констатировать, что ни один остров, к которому подходила яхта, не оказался свободен от пластика. Заходили даже на укромные острова, и везде был мусор", — отметила Гаврило.
"Мы сделали пробный шаг: отобрали пробы на содержание микропластика – это еще более новая проблема. Пластик не может полностью разложиться в природной среде, он дробится на фрагменты определенного размера, которые не подвергаются разрушению. Около 20 проб с пяти островов", — пояснила биолог. Проанализировать пробы участникам экспедиции пообещали в морском госуниверситете во Владивостоке.