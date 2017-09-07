ИВАНТЕЕВКА, 7 сен – РИА Новости. Требования к работающим в школе охранным компаниям будут ужесточены, а правоохранительные органы получат возможность в экстренных случаях проводить досмотр школьников, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
Она отметила, что будут разработаны новые регламенты по количеству охранников, по их опыту работы, стажу, возрасту и даже прописке. Они будут рассчитываться на количество школьников. Будет продолжена работа в усиленном режиме по созданию в Подмосковье служб медиации по разрешению конфликтов. По ее словам, нужно "пересмотреть своё отношение к работе с семьей, с родителями", поскольку "есть вообще проблема с ответственностью родителей.
Во время урока информатики в одной из школ Ивантеевки девятиклассник напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматики. Пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, три ученика — переломы и ушибы.