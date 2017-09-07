Власти Ивантеевки дали поручение проверить соцсети школьников

ИВАНТЕЕВКА (Московская область), 7 сен — РИА Новости. Власти Ивантеевки поручили контролировать соцсети школьников, хотя и понимают всю сложность этого процесса, сообщила глава подмосковного города Елена Ковалева на расширенном совещании по безопасности и профилактике асоциальных явлений в образовательных учреждениях региона.
В Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.
"Контролировать социальные сети мы также дали поручения, но мы понимаем, насколько это сложно, мы понимаем, что в данном случае ребенок был под ником выдуманным и его контакты не давали оснований, чтобы выйти на него", — добавила она.
В то же время, адвокат задержанного за стрельбу подростка Виктор Запрудский сообщил, что девятиклассник не пишет комментарии в социальных сетях – страница была создана неизвестными от имени школьника. По словам защитника, "пока он находится в ИВС (изолятор временного содержания – ред.), кто-то создал в соцсетях его страницу и от его имени делает комментарии".
Запрудский сообщил, что через правоохранительные органы намерен добиться выяснения, кто это делает.