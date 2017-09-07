Власти Ивантеевки дали поручение проверить соцсети школьников

ИВАНТЕЕВКА (Московская область), 7 сен — РИА Новости. Власти Ивантеевки поручили контролировать соцсети школьников, хотя и понимают всю сложность этого процесса, сообщила глава подмосковного города Елена Ковалева на расширенном совещании по безопасности и профилактике асоциальных явлений в образовательных учреждениях региона.

В Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

"Провели вчера антитеррористическую комиссию с участием всех правоохранительных органов… дано поручение всем руководителям образовательных учреждений проверить еще раз все подвалы, чердаки, все помещения, все объекты, все условия охраны. Проверить полностью всю эту ситуацию, кроме того, еще раз проконтролировать образовательный процесс с точки зрения наличия таких фактов", — сказала Ковалева.

"Контролировать социальные сети мы также дали поручения, но мы понимаем, насколько это сложно, мы понимаем, что в данном случае ребенок был под ником выдуманным и его контакты не давали оснований, чтобы выйти на него", — добавила она.

В то же время, адвокат задержанного за стрельбу подростка Виктор Запрудский сообщил, что девятиклассник не пишет комментарии в социальных сетях – страница была создана неизвестными от имени школьника. По словам защитника, "пока он находится в ИВС (изолятор временного содержания – ред.), кто-то создал в соцсетях его страницу и от его имени делает комментарии".

Запрудский сообщил, что через правоохранительные органы намерен добиться выяснения, кто это делает.