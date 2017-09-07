В СПЧ довольны отменой требований "Аэрофлота" к размерам одежды стюардесс

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) удовлетворены решением суда, отменившим требования "Аэрофлота" к размерам одежды стюардесс, эта история остро поставила вопрос о необходимости изменения российского законодательства в части предотвращения дискриминации в сфере труда, заявил президент Конфедерации труда России, член СПЧ Борис Кравченко.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иски бортпроводниц "Аэрофлота" Евгении Магуриной и Ирины Иерусалимской, которые жаловались на дискриминацию из-за требований по размеру одежды. Суд признал неподлежащим к применению один из пунктов требований "Аэрофлота", согласно которому к работе стюардессами допускались женщины, у которых размер одежды не превышал 48-й.

"Мы абсолютно удовлетворены решением суда. Мы характеризовали эту скандальную инструкцию "Аэрофлота" как вопиющий факт дискриминации в сфере труда, в том числе по гендерному признаку, потому что инструкция не распространялась на бортпроводников-мужчин", — заявил РИА Новости Кравченко, возглавляющий в СПЧ комиссию по трудовым правам и социальному партнерству.

Он отметил, что "этот позорный факт в принципе беспрецедентен для наших трудовых отношений, для европейской и мировой практики в целом"; правозащитники и профсоюзы приветствуют, что эти требования были отменены, добавил собеседник агентства.

"Вообще вся эта история поставила достаточно остро вопрос о необходимости изменения законодательства по предотвращению дискриминации в сфере труда — это позиция нашей конфедерации, мы всегда на этом настаивали", — подчеркнул Кравченко.

Он напомнил, что Конфедерация труда России ранее обращалась по этому поводу в Международную организацию труда (МОТ); та дала рекомендации правительству РФ о необходимости изменения законодательства в области свободы объединения и защиты от дискриминации в сфере труда.

"Мы считаем, что сейчас, в связи с этим случаем с бортпроводниками "Аэрофлота", общественное внимание приковано к этим вопросам; и существует хорошая почва для того, чтобы профсоюзы, работодатели, правительство начали эту работу, довели ее до конкретных законопроектов и дали бы в руки российских трудящихся инструменты для защиты от дискриминации в сфере труда", — полагает правозащитник.