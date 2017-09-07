Природоохранные органы ежегодно выявляют в России около 20 тысяч свалок

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Ежегодно природоохранные органы всех уровней выявляют в России около 20 тысяч свалок, причем это количество кардинально не меняется, несмотря на принимаемые надзорные меры, рассказал в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Артем Сидоров в кулуарах ВЭФ.

"Ежегодно всеми природоохранными органами, я имею в виду не только федеральный уровень, но и региональный, и муниципальный, выявляется по стране порядка 20 тысяч свалок. Количество их, надо сказать, кардинально не снижается, несмотря на принимаемые в рамках надзора мероприятия" — сказал Сидоров.

Тем не менее, по его словам, власти принимают широкие меры для того, чтобы ситуацию кардинально поменять: ужесточают законодательство в сфере обращения с отходами, расширяют ответственность производителей по отдельным видам продукции, которую они обязаны утилизировать, усиливают надзорные мероприятия.

Кроме того, в текущем году в отдельных регионах России в пилотном режиме заработал интерактивный проект "Наша природа". В рамках этого проекта любой житель России сможет заявить о зафиксированной им свалке. "Принципиально важным является то, что снять с контроля эту заявку можно только после того, как человек, подавший ее, подтвердит, что вопрос действительно решен", — заявил Сидоров.

Кроме того, к концу года Росприроднадзор рассчитывает запустить институт общественных экологических инспекторов. "Мы отрабатываем критерии этих граждан, чтобы это были действительно люди, которые руководствуются желанием наведения порядка, а не какими-то иными целями, потому что допускаем, что и такое тоже возможно", — сказал он. "Думаем, что к концу года мы сформируем достаточно серьезную в хорошем смысле слова "армию" активных граждан, которые готовы и хотят этим заниматься", — заявил глава ведомства.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.

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