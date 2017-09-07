Путин рассказал, что дипломная работа ему помогает до сих пор

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ рассказал, что написанная им дипломная работа о возобновлении ресурсной базы Калининградской области помогает ему и в настоящее время.
"Я писал по ресурсной базе свою работу. На примере возобновления ресурсной базы Калининградской области, когда ещё работал в Санкт-Петербурге. О планировании этой работы….. Эти наработки в комплексе с тем, что происходит в реальной жизни, должны помогать, во всяком случае, мне до сих пор помогают", — рассказал Путин.