Путин рассказал, что дипломная работа ему помогает до сих пор

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ рассказал, что написанная им дипломная работа о возобновлении ресурсной базы Калининградской области помогает ему и в настоящее время.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.

"Я писал по ресурсной базе свою работу. На примере возобновления ресурсной базы Калининградской области, когда ещё работал в Санкт-Петербурге. О планировании этой работы….. Эти наработки в комплексе с тем, что происходит в реальной жизни, должны помогать, во всяком случае, мне до сих пор помогают", — рассказал Путин.