Россия упростит получение гражданства инвесторам в Дальний Восток

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Российские власти планируют упростить процесс получение гражданства предпринимателям, которые инвестируют в Дальний Восток не менее десяти миллионов долларов, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Так что нашему ведущему-бизнесмену…, пожалуйста, пусть вкладывает миллионов десять. И будет ездить сюда как домой. Собственно говоря, домой", — предложил глава государства.

Закон об упрощенном порядке получения гражданства для инвесторов уже существует. Предприниматель должен вложить в развитие региона десять миллионов рублей (не менее десяти процентов от капитала компании, который должен составлять сто миллионов рублей и более). Однако воспользоваться правом на упрощенное получение российского паспорта может только инвестор, проработавший на территории страны три года. Сумма ежегодных налогов, сборов и страховых взносов должна быть не менее шести миллионов рублей.

Президент также рассказал о льготах для инвесторов, реализующих проекты на территориях опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивостока. Так, предприниматели, вкладывающие средства в развитие региона, до 2025 года будут иметь десятилетнюю льготу на уплату страховых взносов. Ранее ее можно было получить, проработав три года.

Кроме того, для проектов свыше ста миллиардов рублей льготу по налогу на прибыль продлят с 10 до 19 лет.