Минобрнауки планирует ужесточить требования к рецензиям на научные работы

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Минобрнауки РФ намерено прекратить практику написания рецензий на научные работы самими же авторами, ведомство будет ужесточать требования к рецензиям, заявила глава ведомства Ольга Васильева на встрече со студентами и сотрудниками ДВФУ "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Мы засчитываем монографии, статьи, которые есть. Но будут ужесточаться рецензии, качество рецензий. Потому что, что греха таить, сам пишу, сам читаю, сам ваяю, сам договариваюсь по рецензии и сам пишу, чаще всего — все сам. С этим надо заканчивать", — сказала Васильева.