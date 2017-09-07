Васильева считает необходимым возвращение ставки психологов в школы

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Инцидент в Ивантеевке лишний раз показал, что школам необходимо предоставить медицинские карты учащихся и вернуть ставки психологов, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева журналистам в кулуарах ВЭФ-2017.

"Это трагедия. Здесь мы должны что опять же сделать. Это лишнее подтверждение тому, что мы обязаны сделать в кратчайшие сроки: все-таки вернуть знание по медицинским картам в школу, мальчик, оказывается, нуждался в помощи. Это первое, чего у нас нет на сегодняшний день. И второе — серьёзно задуматься о возвращении школьных психологов", — сказала Васильева.

Она также отметила, что за тем, что происходит с ребёнком, в первую очередь должны следить его же родители, в том числе в социальных сетях.

В подмосковной Ивантеевке 5 августа девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика – переломы и ушибы.

Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "Покушение на убийство". Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности, прокуратура инициировала проверку в отношении органов профилактики.