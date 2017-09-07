"Не обсуждается": МВД опровергло данные об изменении стандартов автономеров

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. МВД России опровергло появившиеся ранее в СМИ сообщения об изменении формата автономеров.
"Распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности", — гласит сообщение на официальном сайте ведомства.
В МВД подчеркнули, что в настоящее время какие-либо изменения действующих стандартов не планируются и не обсуждаются.
На европейский манер
Интернет-издание "Газета.Ru" со ссылкой на ряд анонимных источников ранее сообщила, что в России может поменяться принятый формат автомобильных номеров.
По данным издания, новый формат предполагает "четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS". Таким образом номера станут выглядеть как европейские.
"Газета.Ru" также сообщила, что ведутся дискуссии об интеграции в номерные знаки специальных чипов.
Реализация инициативы, как утверждало издание, состоится не раньше осени 2018 года.