ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен – РИА Новости. Инвалид по зрению Степан Папилян из Сахалинской области, которому Фонд социального страхования подарил видеоувеличитель, не может им воспользоваться, сообщил в четверг РИА Новости сам Папилян.
"Я не могу понять, что это. На коробке написано: портативный телевизор. Но нет никакой инструкции, даже на китайском. Я бы нашел перевод. Мы его включили, а там какой-то пароль. Я попросил разбирающихся людей помочь мне с этим паролем, но и у них ничего не получилось, непонятно, как с этим устройством работать. Там, кстати, есть отверстие для флешки. В крайнем случае запишу на нее музыку и буду слушать", — сказал Папилян.
В ФСС пояснили также, что в комплекте имеются дисплей и мышка. Но Папилян утверждает, что никакой мышки там нет.
По поводу говорящего термометра в ФСС пояснили, что у них просто нет поставщика. И заявку разместят еще раз.
Сам инвалид не верит в то, что никто не захотел продать фонду это устройство. Он считает, что чиновники просто упустили время, не разместив заявку вовремя.