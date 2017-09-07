ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен – РИА Новости. Инвалид по зрению Степан Папилян из Сахалинской области, которому Фонд социального страхования подарил видеоувеличитель, не может им воспользоваться, сообщил в четверг РИА Новости сам Папилян.

История со странным подарком приобрела резонанс после того, как сахалинское отделение Общероссийского народного фронта сообщило, что его активисту Степану Папиляну, который является инвалидом по зрению, соцстрах подарил телевизор. А, например, необходимую белую трость и говорящий термометр он не может дождаться уже год. Позднее ФСС опроверг информацию о подаренном телевизоре, сказав, что Папиляну доставили видеоувеличитель, который полагается ему по программе реабилитации.

"Я не могу понять, что это. На коробке написано: портативный телевизор. Но нет никакой инструкции, даже на китайском. Я бы нашел перевод. Мы его включили, а там какой-то пароль. Я попросил разбирающихся людей помочь мне с этим паролем, но и у них ничего не получилось, непонятно, как с этим устройством работать. Там, кстати, есть отверстие для флешки. В крайнем случае запишу на нее музыку и буду слушать", — сказал Папилян.

Он добавил, что когда специалисты фонда принесли ему подарок, они даже не попытались рассказать, как им пользоваться. По его словам, он лишь расписался в получении.

В ФСС пояснили также, что в комплекте имеются дисплей и мышка. Но Папилян утверждает, что никакой мышки там нет.

По поводу говорящего термометра в ФСС пояснили, что у них просто нет поставщика. И заявку разместят еще раз.

Сам инвалид не верит в то, что никто не захотел продать фонду это устройство. Он считает, что чиновники просто упустили время, не разместив заявку вовремя.