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Общество

"Жизнь – Отечеству, честь – никому!": как живут в кадетских училищах

08:0007.09.2017
(обновлено: 08:23 07.09.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчащиеся филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентские кадетское училище) на торжественной линейке, посвященной Дню знанийУчащиеся филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентские кадетское училище) на торжественной линейке, посвященной Дню знаний
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА — 7 сен, РИА Новости. В нынешнем году в кадетские и суворовские училища поступили около 2800 детей. Из них более 800 — девочки. Всего же в довузовских военных учреждениях в России сейчас обучаются почти 13,5 тысяч человек. По статистике Минобороны, около 90% выпускников училищ в дальнейшем поступают в военные вузы. Что общего у суворовских училищ и Царскосельского лицея, как устроена российская система среднего военного образования, и почему учеба в кадетских корпусах считается престижной — в материале РИА Новости.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкоржественное посвящение в суворовцы воспитанников Московского Суворовского военного училища министерства обороны РФ в музее ВОВ на Поклонной горе
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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оржественное посвящение в суворовцы воспитанников Московского Суворовского военного училища министерства обороны РФ в музее ВОВ на Поклонной горе

"Рота, подъем!", — раздается в 7 утра звучный бас в стенах казармы. На сборы дается десять минут, после чего суворовцы встречаются на плацу для утренней зарядки. Это касается как 16-летних выпускников, так и 10-летних мальчишек — правила распорядка едины для всех. Ребятам предстоит очередной насыщенный день в кадетском училище: линейка, школьные занятия с перерывом на обед, спортивные тренировки, кружки, секции, самоподготовка, строевая песня. Из всего учебного дня у кадет есть лишь 50 минут на личные дела. Отбой опять же строго по графику — в 22:00.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоспитанники Омского кадетского корпуса в казарме военного учебного заведения
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Воспитанники Омского кадетского корпуса в казарме военного учебного заведения

Отбор в кадетские корпуса довольно жесткий: при поступлении требуется не только высокий общеобразовательный уровень, но и хорошая физическая и психологическая подготовка. При поступлении в пятый класс, чтобы получить "отлично", мальчик должен сделать, как минимум, пять подтягиваний и пробежать километровую дистанцию за четыре с половиной минуты; женский норматив, естественно, скромнее: километр за шесть минут и 14 наклонов из положения лежа за 30 секунд.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЛичные вещи воспитанников Омского кадетского корпуса во время урока физкультуры
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Личные вещи воспитанников Омского кадетского корпуса во время урока физкультуры

Жизнь в кадетском корпусе во многом напоминает Пушкинский лицей: насыщенное расписание, постоянная занятость, государственный патронат, нацеленность на военную и государственную службу, а также гендерная однородность. До недавнего времени лишь в Екатеринбургском суворовском училище велось смешанное обучение. Теперь школы делятся на строго мужские и женские.

© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкУдостоверения суворовцев Московского Суворовского военного училища
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Удостоверения суворовцев Московского Суворовского военного училища

Из числа женских военных школ следует назвать Пансион воспитанниц Минобороны. Это своего рода прототип Смольного института благородных девиц, созданного Екатериной II в Санкт-Петербурге. Пансион был основан в 2008 году и находится на территории бывшего факультета военных дирижеров при Московской консерватории. Сейчас там учатся более 700 юных воспитанниц, в основном дочери военнослужащих, в том числе и погибших при исполнении служебного долга. Помимо школьной программы, девочки занимаются танцами, живописью, музыкой, изучают три иностранных языка, театральное искусство. Спортивных секций в Пансионе аж 14: девочки могут выбрать как большой теннис или уроки по тхэквондо, так и мини-футбол или ирландские танцы. Расписание женского Пансиона не во многом отличается от графика парней — разве что вместо шести уроков ставят три пары и отбой объявляют на полчаса раньше.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМузыканты оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Музыканты оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве

Сейчас в России работают как кадетские корпуса, так и суворовские училища. Несмотря на разные названия, с точки зрения отбора и обучения эти два типа довузовских учебных учреждений мало чем друг от друга отличаются. Разница кроется в истории: кадетское движение значительно старше суворовского. Оно началось с введения во Франции звания кадет — "младший воин" (от фр. cadet — младший) и создания в Германии кадетских корпусов. В России же кадетское движение появилось с открытием навигационных школ в эпоху Петра I. В дальнейшем именно по образу царских кадетских корпусов в СССР в 1943 году стали формировать суворовские училища.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкКурсант Казанского суворовского военного училища в День знаний 1-го сентября
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Курсант Казанского суворовского военного училища в День знаний 1-го сентября

В России работают восемь кадетских корпусов, старейшим из которых является Омский, основанный еще в 1813 году. В нем обучались, например, Верховный Главнокомандующий Русской Армией Лавр Корнилов, и Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВоспитанники Санкт-Петербургского Суворовского военного училища обедают в столовой военно-учебного заведения
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Воспитанники Санкт-Петербургского Суворовского военного училища обедают в столовой военно-учебного заведения

Суворовских училищ чуть больше — одиннадцать. В их число, в частности, входит Московское военно-музыкальное училище им. В.М. Халилова, курсантов которого каждый год зрители могут видеть на международном музыкальном фестивале "Спасская башня".

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкадеты взвода барабанщкиов Краснодарского президентского кадетского училища во время занятий
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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адеты взвода барабанщкиов Краснодарского президентского кадетского училища во время занятий

Кроме того, в России действуют шесть Президентских кадетских училищ и уникальное Нахимовское военно-морское училище с тремя филиалами во Владивостоке, Севастополе и Мурманске. Главное здание находится на Петроградской набережной неподалеку от знаменитого крейсера "Аврора". Нахимовцы, помимо основной программы, обучаются корабельной практике и участвуют в морских походах в Финляндию, Голландию, Данию, Англию, Францию, США.

© РИА Новости / Екатерина ИльяшенкоПерейти в фотобанкКадеты на торжественном мероприятии по случаю Дня Знаний в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища
© РИА Новости / Екатерина Ильяшенко
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Кадеты на торжественном мероприятии по случаю Дня Знаний в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища

 

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКурсанты во время торжественной церемонии выпуска в Уссурийском суворовском военном училище
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Курсанты во время торжественной церемонии выпуска в Уссурийском суворовском военном училище
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