Первые списки стартовых площадок под реновацию в Москве появятся в октябре

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Первые списки стартовых площадок под программу реновации жилья в Москве появятся в октябре этого года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду.

"Мы работаем над списком стартовых площадок, на которые мы выйдем в первую очередь. И такой список в октябре должен появиться, мы его опубликуем", — сказал мэр в интервью радиостанции Business FM.

По его словам, "это приличный объем, он охватит порядка 20% от всего объема реновации".

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5144 дома общей площадью примерно 16 миллионов квадратных метров, в которых проживают около 1 миллиона человек.

Закон о реновации в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. Кроме того, предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с прежними условиями.