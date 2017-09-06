МВД опровергло информацию о новом формате автомобильных номеров

21:3306.09.2017
(обновлено: 21:47 06.09.2017)
5137101
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. МВД РФ опровергает информацию в СМИ об изменении формата автономеров, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.
"Распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время никаких изменений стандартов не планируется и не обсуждается, подчеркнули в МВД.
Ранее интернет-издание "Газета.Ru" сообщило о возможном появлении в России в 2018 году новых форматов автомобильных номеров, похожих на номера европейского образца. Издание, ссылаясь на несколько анонимных источников, сообщало, что новый формат предполагает "четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS". Реализация этой инициативы, по словам источников издания, планировалась не ранее осени 2018 года.
"ЖиФест 2017" прошел в национальном конном парке "Русь" в Московской области.
В одном месте встретились владельцы "Жигулей" из Мурманска, Архангельска, Ижевска, Севастополя, Нижнего Новгорода, Тольятти, Курска, Воронежа и других городов.
На фестивале прошла "Дрифт-битва": в ней российские машины также соревновались со "злыми" иномарками.
Гости могли заняться и "RC-Дрифтом": погонять радиоуправляемую машину по мини-треку.
В рамках феста прошла и крупнейшая выставка "Жигулей" в России.
В ней приняли участие разрисованные, оттюнингованные и измененные до неузнаваемости автомобили.
На фестивале была возможность "заглянуть внутрь" "Жигулей".
Кроме дрифта, участники соревновались и в состязаниях по автозвуку.
А любители спокойного отдыха могли посетить лекторий, где топовые пилоты делились своим опытом.
"ЖиФест" посетили топовые пилоты-кольцевики Moscow Classic Gran Prix.
Гостей удивляли московские команды трюкового мото-шоу Stunt.
В национальном конном парке на время фестиваля открылись магазины для автовладельцев.
А на выставке гости выбрали двадцатку самых оригинальных автомобилей.
Любителям активного отдыха организаторы предложили кемпинг, прокат велосипедов и дрифт-тайков.
Также на фестивале можно было полюбоваться творчеством уличных художников и танцоров: посетить брейкданс-шоу и выставку граффити.