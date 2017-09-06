МВД опровергло информацию о новом формате автомобильных номеров

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. МВД РФ опровергает информацию в СМИ об изменении формата автономеров, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.

"Распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время никаких изменений стандартов не планируется и не обсуждается, подчеркнули в МВД.

Ранее интернет-издание "Газета.Ru" сообщило о возможном появлении в России в 2018 году новых форматов автомобильных номеров, похожих на номера европейского образца. Издание, ссылаясь на несколько анонимных источников, сообщало, что новый формат предполагает "четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS". Реализация этой инициативы, по словам источников издания, планировалась не ранее осени 2018 года.