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Общество

МВД опровергло информацию о новом формате автомобильных номеров

21:3306.09.2017
(обновлено: 21:47 06.09.2017)
051371
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВыдача автовладельцу номерных знаков. Архивное фотоВыдача автовладельцу номерных знаков. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. МВД РФ опровергает информацию в СМИ об изменении формата автономеров, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.

Установка дорожных знаков в рамках эксперимента по уменьшению их размера. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"
Ради экономии и комфорта: в России уменьшат дорожные знаки

"Распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время никаких изменений стандартов не планируется и не обсуждается, подчеркнули в МВД.

Ранее интернет-издание "Газета.Ru" сообщило о возможном появлении в России в 2018 году новых форматов автомобильных номеров, похожих на номера европейского образца. Издание, ссылаясь на несколько анонимных источников, сообщало, что новый формат предполагает "четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS". Реализация этой инициативы, по словам источников издания, планировалась не ранее осени 2018 года.

"ЖиФест 2017": дрифт и тюнинг для любителей классики
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанк"ЖиФест 2017" прошел в национальном конном парке "Русь" в Московской области.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
"ЖиФест 2017" прошел в национальном конном парке "Русь" в Московской области.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ одном месте встретились владельцы "Жигулей" из Мурманска, Архангельска, Ижевска, Севастополя, Нижнего Новгорода, Тольятти, Курска, Воронежа и других городов.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В одном месте встретились владельцы "Жигулей" из Мурманска, Архангельска, Ижевска, Севастополя, Нижнего Новгорода, Тольятти, Курска, Воронежа и других городов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа фестивале прошла "Дрифт-битва": в ней российские машины также соревновались со "злыми" иномарками.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
На фестивале прошла "Дрифт-битва": в ней российские машины также соревновались со "злыми" иномарками.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкГости могли заняться и "RC-Дрифтом": погонять радиоуправляемую машину по мини-треку.Участник Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Гости могли заняться и "RC-Дрифтом": погонять радиоуправляемую машину по мини-треку.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ рамках феста прошла и крупнейшая выставка "Жигулей" в России.Участница Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В рамках феста прошла и крупнейшая выставка "Жигулей" в России.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ ней приняли участие разрисованные, оттюнингованные и измененные до неузнаваемости автомобили.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В ней приняли участие разрисованные, оттюнингованные и измененные до неузнаваемости автомобили.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа фестивале была возможность "заглянуть внутрь" "Жигулей".Машина участников Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
На фестивале была возможность "заглянуть внутрь" "Жигулей".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКроме дрифта, участники соревновались и в состязаниях по автозвуку.Участник Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Кроме дрифта, участники соревновались и в состязаниях по автозвуку.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкА любители спокойного отдыха могли посетить лекторий, где топовые пилоты делились своим опытом.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
А любители спокойного отдыха могли посетить лекторий, где топовые пилоты делились своим опытом.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанк"ЖиФест" посетили топовые пилоты-кольцевики Moscow Classic Gran Prix.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
"ЖиФест" посетили топовые пилоты-кольцевики Moscow Classic Gran Prix.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкГостей удивляли московские команды трюкового мото-шоу Stunt.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Гостей удивляли московские команды трюкового мото-шоу Stunt.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ национальном конном парке на время фестиваля открылись магазины для автовладельцев.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В национальном конном парке на время фестиваля открылись магазины для автовладельцев.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкА на выставке гости выбрали двадцатку самых оригинальных автомобилей.Во время Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
А на выставке гости выбрали двадцатку самых оригинальных автомобилей.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЛюбителям активного отдыха организаторы предложили кемпинг, прокат велосипедов и дрифт-тайков.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Любителям активного отдыха организаторы предложили кемпинг, прокат велосипедов и дрифт-тайков.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкТакже на фестивале можно было полюбоваться творчеством уличных художников и танцоров: посетить брейкданс-шоу и выставку граффити.Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Также на фестивале можно было полюбоваться творчеством уличных художников и танцоров: посетить брейкданс-шоу и выставку граффити.
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