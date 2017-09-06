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Общество

Через Керченский пролив: более 550 судов прошли под аркой моста в Крым

Сюжет:
Строительство моста в Крыму (244)
19:2206.09.2017
(обновлено: 19:47 06.09.2017)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЖелезнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив, поднятая до проектной высоты. 29 августа 2017Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив, поднятая до проектной высоты. 29 августа 2017
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. После закрепления железнодорожной арки моста через Керченский пролив под ней прошло уже 550 судов, сообщил инфоцентр "Крымский мост" со ссылкой на данные служб управления движением судов (СУДС) Керченского пролива.

Военный корабль "Азов" Черноморского флота России 6 сентября впервые прошел под аркой. В пресс-службе Южного военного округа рассказали, что большой десантный корабль прошел под мостом, направляясь в Азов, где он должен принять участие в торжествах, посвященных 950-й годовщине основания города, в честь которого он был назван. В период стоянки десантный корабль будет открыт для посещения жителями и гостями города.

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© Инфоцентр "Крымский мост"
Исторический момент: впервые корабль ЧФ прошел под аркой Крымского моста

Во время прохождения "Азова" под аркой моста через Керченский пролив экипаж корабля выстроился на палубе. Строители моста также приветствовали военных моряков, поднявшись на арку. Проход "Азова" под мостом через Керченский пролив был заснят с беспилотника.

Операция по монтажу железнодорожной арки весом более шести тысяч тонн проходила с 27 по 29 августа. В этот период судоходное движение в проливе было приостановлено на 72 часа, после чего было возобновлено. Конструкцию, длина пролета которой составляет 227 метров, а высота — 45 метров, подняли на фарватерные опоры на высоте 35 метров над уровнем моря с помощью мощных домкратов. Сразу после закрепления арки начала работу система судовой и аэронавигационной сигнализации. 

Первым судном, проследовавшим под аркой моста после ее закрепления, 30 августа стал сухогруз "Святитель Алексий", шедший из Азовского моря в Черное. "Наблюдаем за этой стройкой с самого начала. Это грандиозная стройка, которая войдет в историю", — заявил капитан судна.

Железнодорожная арка Крымского моста. 28 августа 2017
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Железнодорожная арка моста в Крым закреплена на фарватерных опорах

Глава Крыма Сергей Аксенов в среду заявил, что после ввода в строй автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив республика должна быть готова к значительному увеличению числа туристов.

"С открытием нового аэропорта, автомобильного моста через Керченский пролив и особенно железнодорожного моста туристический поток резко вырастет. Мы должны быть к этому готовы", — заявил он.

19-километровый мост в Крым через Керченский пролив, который должен соединить полуостров и Краснодарский край, станет самым длинным в России. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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