Мизулина предложила ужесточить требования к охране детских учреждений

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сенатор Елена Мизулина выступила за ужесточение требований к охранникам школ и детских садов, по ее мнению, трагический инцидент в Ивантеевке стал возможен, в том числе, благодаря тому, что охрана школы не выполнила свои прямые функции.

"Мы уже имеем достаточно много фактов халатного отношения к работе лиц, которые обеспечивают работу школы или детского сада. Полагаю, что необходимо проработать и вопрос о круге лиц, которые работают в детских учреждениях, но не являются педагогами и воспитателями. Возможно, потребуется внесение изменений в законодательство", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, по мнению сенатора, необходимо "серьезнее отнестись к безопасности школьников, ввести дополнительные требования ко всем людям, которые работают охранниками в школах, детских садах".

Мизулина отметила, что "большой вопрос" вызывают действия охраны, обеспечивавшей безопасность школы, где подросток устроил стрельбу. "По некоторой информации, мальчик был странно одет, вел себя странно уже тогда, когда заходил в школу. Почему-то никто на это не обратил внимания и даже никто не попытался его остановить, задать соответствующие вопросы. Полагаю, что эти вопросы будут заданы руководству школы в ходе следствия", — считает она.

Как ранее сообщила прокуратура, во вторник во время урока информатики ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу и ударил ее по голове кухонным топориком. Затем, по данным ведомства, подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По информации пресс-службы ГУМВД России по Московской области, в результате инцидента пострадали четыре человека. Прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев заявил, что были возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность".