Леонтьев прокомментировал сообщения о "корзинках с колбасой" Сечина

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Информация о "корзинках с колбасой", которые якобы являются традиционным подарком от президента "Роснефти" Игоря Сечина" — беспрецедентна и не имеет никакого отношения к делу экс-министра Алексея Улюкаева, считает вице-президент и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Ранее " Ведомости " опубликовали фотографию корзины с колбасой марки "От Иваныча", которую собеседники газеты назвали традиционным подарком от президента "Роснефти". Один из получателей такого подарка сообщил изданию, что колбасные изделия изготавливаются в специальном цеху. Ранее ряд СМИ сообщал, что Сечин активно увлекается охотой, а свои трофеи пускает на колбасу.

"Никакого отношения к содержанию рассматриваемого дела корзинки не имеют, как и многие другие пункты, зачитанные обвинителем в процессе, что довольно странно, и, насколько я знаю, беспрецедентно", — сообщил Леонтьев агентству "Говорит Москва".

Ранее в ходе судебного процесса против бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева была оглашена стенограмма записи разговора Сечина и Улюкаева. Из нее следует, что глава "Роснефти", хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой, которую Сечин вручил Улюкаеву по окончании встречи в офисе нефтяной компании. Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что оба собеседника использовали в разговоре шифр, но прекрасно понимали, о чем идет речь.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка являлась благодарностью за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

На рассмотрении дела Улюкаева в Замоскворецком суде Москвы прокурор заявил, что экс-министр потребовал взятку в 2 миллиона долларов лично у Сечина, находясь в командировке на саммите стран БРИКС, при этом угрожал отрицательными отзывами на сделки "Роснефти" в случае отказа заплатить взятку.