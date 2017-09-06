Леонтьев прокомментировал сообщения о "корзинках с колбасой" Сечина

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Информация о "корзинках с колбасой", которые якобы являются традиционным подарком от президента "Роснефти" Игоря Сечина" — беспрецедентна и не имеет никакого отношения к делу экс-министра Алексея Улюкаева, считает вице-президент и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
"Никакого отношения к содержанию рассматриваемого дела корзинки не имеют, как и многие другие пункты, зачитанные обвинителем в процессе, что довольно странно, и, насколько я знаю, беспрецедентно", — сообщил Леонтьев агентству "Говорит Москва".
Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка являлась благодарностью за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".
На рассмотрении дела Улюкаева в Замоскворецком суде Москвы прокурор заявил, что экс-министр потребовал взятку в 2 миллиона долларов лично у Сечина, находясь в командировке на саммите стран БРИКС, при этом угрожал отрицательными отзывами на сделки "Роснефти" в случае отказа заплатить взятку.