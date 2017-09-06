МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Опубликованы кадры прохода большого десантного корабля Черноморского флота "Азов" через арку Крымского моста, сделанные беспилотником.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, судно проследовало в направлении Азова для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 950-летию города. Военные моряки и строители моста поприветствовали друг друга: экипаж "Азова" выстроился на палубе, а сотрудники мостотрядов поднялись на арку, отметили в инфоцентре "Крымский мост".

Всего под железнодорожной аркой строящегося моста через Керченский пролив прошло более 550 судов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Операция по установления железнодорожной арки весом более шести тысяч тонн прошла с 27 по 29 августа. Конструкцию подняли на фарватерные опоры на высоте 35 метров над уровнем моря.

Длина пролета составляет 227 метров, а высота — 45 метров.