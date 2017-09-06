Под железнодорожной аркой моста в Крым прошло более 550 судов

Сухогруз Святитель Алексей стал первым судном, прошедшим под железнодорожной аркой моста в Крым

Сухогруз Святитель Алексей стал первым судном, прошедшим под железнодорожной аркой моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Под железнодорожной аркой строящегося моста через Керченский пролив уже прошло более 550 судов, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Операция по установке железнодорожного арочного пролета весом более 6 тысяч тонн моста через Керченский пролив прошла с 27 по 29 августа.

"По данным служб управления движением судов (СУДС Керченского пролива) на утро 6 сентября, с момента установки железнодорожной арки под ней прошли в общей сложности более 550 судов, следующих транзитом по Керчь-Еникальскому каналу из Черного моря в Азовское и обратно", — говорится в сообщении.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.