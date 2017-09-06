В России может появиться новый формат автомобильных номеров в 2018 году

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новый формат автомобильных номеров, похожих на номера европейского образца, может появиться в России в 2018 году, сообщает интернет-издание "Газета.Ru".

Издание, ссылаясь на несколько анонимных источников, сообщает, что новый формат предполагает "четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS". Реализовывать инициативу, по словам источников издания, будут не раньше осени 2018 года.

"По его словам, реформа продиктована в первую очередь нехваткой автомобильных номеров в некоторых регионах. Кроме того, обсуждается вопрос о внедрении в номерные знаки специальных чипов", — говорится в тексте публикации.

В то же время представитель секретариата первого вице-премьера Игоря Шувалова не подтвердил "Газете.Ru" информацию об изменении формата автономеров. По его словам, этот вопрос на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения и в экспертной группе при ней не обсуждался.