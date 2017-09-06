МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Фонд социального страхования предоставил жителю Сахалина Степану Папиляну видеоувеличитель, который ему полагается по индивидуальной программе реабилитации, поскольку мужчина — слабовидящий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСС, комментируя информацию о том, что ему был подарен телевизор.

Ранее пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта сообщила, что Фонд социального страхования на Сахалине подарил Папиляну телевизор вместо трости. Сам Папилян также говорил, что, кроме трости, ему нужен термометр, который озвучивал бы температуру.

"Это не телевизор никакой. Это электронный видеоувеличитель, который полагается по индивидуальной программе реабилитации… Это дисплей и мышка. Мышку кладешь на документ, а на экране в увеличенном формате показаны эти буквы. Он слабовидящий", — рассказал собеседник агентства.

По данным ФСС, ранее была проведена медико-социальная экспертиза, согласно результатам которой для реабилитации Папиляну нужен видеоувеличитель, а также лупа с подсветкой, специальное устройство чтения говорящих книг и медицинский термометр один раз в 7 лет. "Ему полагается, действительно, этот термометр. Но у нас просто не было поставщиков. Мы будем еще раз размещать эту заявку. То есть ни один человек не готов поставить эту вещь. Эта заявка будет еще раз", — подчеркнули в ФСС.

В свою очередь трость Папиляну, согласно индивидуальной программе реабилитации, не полагается, отметили в ФСС. При этом в фонде подчеркнули, что, если мужчина хочет ее получить, он может пройти экспертизу еще раз. "Ему нужно проходить медико-социальное освидетельствование, нам придет предписание, мы объявляем конкурс, он получит необходимые технические средства реабилитации. Другого пути просто нет", — пояснили в ФСС.