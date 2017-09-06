МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Фонд социального страхования предоставил жителю Сахалина Степану Папиляну видеоувеличитель, который ему полагается по индивидуальной программе реабилитации, поскольку мужчина — слабовидящий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСС, комментируя информацию о том, что ему был подарен телевизор.
"Это не телевизор никакой. Это электронный видеоувеличитель, который полагается по индивидуальной программе реабилитации… Это дисплей и мышка. Мышку кладешь на документ, а на экране в увеличенном формате показаны эти буквы. Он слабовидящий", — рассказал собеседник агентства.
По данным ФСС, ранее была проведена медико-социальная экспертиза, согласно результатам которой для реабилитации Папиляну нужен видеоувеличитель, а также лупа с подсветкой, специальное устройство чтения говорящих книг и медицинский термометр один раз в 7 лет. "Ему полагается, действительно, этот термометр. Но у нас просто не было поставщиков. Мы будем еще раз размещать эту заявку. То есть ни один человек не готов поставить эту вещь. Эта заявка будет еще раз", — подчеркнули в ФСС.
В свою очередь трость Папиляну, согласно индивидуальной программе реабилитации, не полагается, отметили в ФСС. При этом в фонде подчеркнули, что, если мужчина хочет ее получить, он может пройти экспертизу еще раз. "Ему нужно проходить медико-социальное освидетельствование, нам придет предписание, мы объявляем конкурс, он получит необходимые технические средства реабилитации. Другого пути просто нет", — пояснили в ФСС.