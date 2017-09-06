В Госдуме попросили проверить игры об издевательствах над животными

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский направил обращение в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить порталы, предлагающие компьютерные игры, целью которых являются виртуальные издевательства и убийства зверей.

Основанием для этого, по словам Боярского, стали обращения к нему представителей Фонда возрождения окружающей среды "Территория Мир" с просьбой привлечь внимание правоохранительных органов к сложившейся в игровом сегменте интернет-пространства ситуации.

По мнению депутата, затронутая тема вызывает особую озабоченность, так как касается, в первую очередь, несовершеннолетних детей, которые без присмотра могут находиться в интернете и посещать соответствующие порталы.

"Принимая во внимание особую необходимость и актуальность соблюдения и поддержания безопасности детей в интернет-пространстве, прошу вас обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию, поручить провести проверку законности размещения подобного контента в открытом доступе. В случае необходимости прошу вас принять меры прокурорского реагирования, о результатах проверки сообщить в мой адрес", — говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.