Быков рассказал, как избежать новых "ивантеевских стрелков"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков уверен, что необходимо менять систему образования и относиться к педагогике серьезно, чтобы в будущем избежать таких случаев, как происшествие в Ивантеевке, об этом он заявил на встрече с читателями в рамках ММКВЯ.

Как ранее сообщила прокуратура, во вторник во время урока информатики ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу и ударил ее по голове кухонным топориком. Затем, по данным ведомства, подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.

По информации пресс-службы ГУМВД России по Московской области, в результате инцидента пострадали четыре человека. Прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев заявил, что были возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность".

"Мы все время не говорим им (детям) правды, а они ведь гораздо взрослее нас в некотором смысле. Пока в школе работает огромное большинство женщин и сравнительно малое количество мужчин, пока в школе платят нищенские деньги, пока в школе средний возраст педагогов — за сорок лет, там ничего хорошего не будет. Педагогика — это дело молодых, рискованное, опасное… Пока мы не научимся относиться к педагогике серьезно, мы так и будем в бездну выбрасывать одно за другим поколение", — сказал Быков.

Писатель, который сам преподает литературу в школе, называл этот опыт "экстремальным спортом". Он выразил уверенность, что виноватых в ситуации в Ивантеевке много, а правых — практически нет.

"Мы все думаем, что детство — это идиллический мир, а это мир довольно страшный, ужаснее, чем детская травма нет ничего. Мальчик сам вел себя противно, и травили его довольно изобретательно. А учителя долгое время делали вид, что ничего нет", — пояснил автор.