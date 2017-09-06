Всероссийская выставка-форум "Вместе – ради детей!" открылась в Мурманске

МУРМАНСК, 6 сен – РИА Новости. Мероприятия VIII Всероссийской выставки-форума "Вместе – ради детей!", который представляет собой уникальное пространство для демонстрации результатов программной и проектной деятельности в сфере поддержки детства, начались в Мурманске.

Выставка-форум организована московским Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и правительством Мурманской области. По данным министерства социального развития Мурманской области, на выставку-форум в Мурманск приедут представители 56 субъектов Российской Федерации, 20 муниципальных образований и 20 негосударственных организаций – всего почти 600 делегатов от Дальнего Востока до южных регионов страны.

"Выставка-форум является федеральной диалоговой площадкой. Здесь создается уникальное пространство для демонстрации результатов программной и проектной деятельности – это программы фонда, программы субъектов Российской Федерации, проекты некоммерческих организаций, государственных учреждений, муниципальных образований и других", — пояснили в правительстве региона.

Участники смогут обменяться практикой эффективных решений в сфере поддержки детства, ознакомиться с лучшим опытом в этой сфере, с формированием и поддержкой профессиональных сообществ, межведомственных и межсекторных команд, повысить профессиональную компетентность.

Выставочные экспозиции субъектов Российской Федерации, грантополучателей фонда представляют опыт и результаты реализации софинансируемых фондом программ и проектов, работы служб детского телефона доверия, информационные материалы об участии в акциях и мероприятиях фонда, а также другие практики программной и проектной деятельности, направленной на решение проблем детей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Деловая программа выставки-форума включает более 100 мероприятий. Это тематические пленарные сессии с участием представителей федеральных и региональных органов власти, российских и международных экспертов, а также экспертные сессии, специальная сессия от экспертов и экспертных партнёрских организаций фонда и многое другое.

Торжественное открытие VIII Всероссийской выставки-форума "Вместе – ради детей!" состоится в четверг в Ледовом дворце Мурманска.

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