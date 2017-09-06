Фонд соцстрахования на Сахалине подарил телевизор незрячему инвалиду

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен – РИА Новости. Фонд социального страхования на Сахалине подарил незрячему инвалиду Степану Папиляну телевизор вместо трости, сообщила в среду пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.

© Фото : ОНФ Телевизор, подаренный Степану Папиляну © Фото : ОНФ Телевизор, подаренный Степану Папиляну

"Странный подарок, учитывая, что мне уже довольно долгое время не могут предоставить средства реабилитации – трость и термометр, озвучивающий температуру. Это нужные, необходимые для моей жизни вещи, зато привезли телевизор. Но даже если я захочу его вернуть, то не смогу попасть к региональному руководству фонда – у меня нет трости и мне будет затруднительно перемещаться по Южно-Сахалинску. Впрочем, трагедия не в том, что я ослеп, трагедия в том, что чиновники абсолютно не задумываются над тем, что они делают", — цитируются в сообщении слова Папиляна.

Несмотря на недуг, мужчина является активистом местного отделения ОНФ. Именно его стараниями на пересечении улиц Карьерной и Украинской в Южно-Сахалинске оборудован пешеходный переход, до этого на перекрестке регулярно фиксировали происшествия с пешеходами.

"Я был бы рад, если бы на улице Карьерной и проулке до улицы Мичурина сделали асфальт с тротуарами для незрячих, поскольку даже поход в магазин представляет для меня испытание", — добавил Папилян.

РИА Новости пока не располагает комментарием сахалинского регионального отделения ФСС РФ.